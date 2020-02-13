فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

أثار مقطع فيديو التقطه رجلان أثناء تجولهما في إحدى غابات ولاية أوهايو الأمريكية، جدلًا كبيرًا بعدما أظهر المقطع مخلوقًا غريبًا كثيف الشعر داخل الغابة.





ووفقًا لمقطع الفيديو، فقد بدا المخلوق الغريب كرجل ضخم مغطى بشعر من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه كالقرد، وأطلقوا عليه لقب "BigFoot"، وهي شخصية أسطورية تمثل الرجل القرد.





ووفقًا للأساطير الشائعة فقد عاش الرجل القرد (بيج فوت) قبل 15 ألف عام، وهو مخلوق ضخم هجين بين القرد والإنسان، والغريب رؤية شبيه له في غابة «سولت فورك ستيت بارك» الآن.





في المقطع أصدر المخلوق صوتًا غريبًا بدا شبيهًا جدًا إلى الصوت الذي عادة ما يصدره طرزان في أفلامه، فهمس أحد الرجلين إلى صديقه في ذعر: "هل يجب أن نكون هنا فعلًا الآن؟".





يصل طول مخلوق (بيج فوت) الأسطوري إلى حوالي 6 أو 7 أقدام، وقد سجل حوالي 36 شخصًا رؤيتهم له منذ الثمانينيات وحتى الآن، مما جعل العديد من الدراسات تذهب إلى إمكانية وجوده في الماضي.



