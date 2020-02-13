إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

شارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول في إعلان جديد لـ أحد شركات المياه الغازية.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لقطات من الإعلان الجديد.

ومن المحتمل أن يشاركه الإعلان، ليونيل ميسي، نجم برشلونة مثل الإعلان السابق لهما.

وواصل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، تدريباته اليومية؛ استعدادًا لمواجهة نوريش سيتي السهلة في الدوري يوم السبت المقبل.





ويحتاج ليفربول إلى الفوز في 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، ليصل إلى النقطة 91، ويضمن بذلك التتويج باللقب، قبل ملاقاة مانشستر سيتي، في قمة الجولة رقم 32 من البطولة.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.