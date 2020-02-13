تعيين المقدم أسامة مشهور رئيسا لمباحث القناطر الخيرية

أصدر اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، واللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، حركة تنقلات لضباط المباحث شملت تعيين المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية؛ لكفاءته وجهوده الأمنية خلال الفترة الماضية.





ويعد مشهور من الضباط الناجحين في التصدي للبلطجية، وحائزي الأسلحة حتى حاز على لقب "صائد المجرمين".





وعمل مشهور في مباحث القاهرة لسنوات طويلة، وحقق نجاحات كبيرة عندما كان يعمل ضابط مباحث قسم الساحل وروض الفرج، ثم وكيل مباحث المرور، وانتقل بعدها رئيسًا لمباحث قسم الظاهر، ثم رئيس مباحث قسم الشروق، ونجح في ضبط العديد من التشكيلات العصابية، وتم تصعيده رئيسًا لمباحث سجن ليمان أبو زعبل واستطاع فرض الأمن والسيطرة على السجن وضبط الخارجين عن القانون.





ونقل مؤخرا إلى مديرية أمن القليوبية ليعمل رئيسا لقسم العمليات ويتمتع مشهور بنزاهة اليد والقوة في تطبيق القانون.