اخبار الفن.. الطيار المفصول يفتح النار على محمد رمضان.. مرض أنغام.. مفاجأة عمرو دياب.. إثارة ناهد السباعي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

علق الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، على فيديو السخرية الذي نشره محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

صدمت الفنانة أنغام، جمهورها بإعلان مرضها أثناء تقديمها حفلًا بدار الأوبرا بمناسبة عيد الحب الذى انتهى مساء أمس.

بعد سخريته من الطيار المفصول.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بفيديو جديد

يواصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء دخوله بسيارته الفارهة المدون عليها "نمبر وان" بلاتوه تصوير مسلسله الجديد "البرنس".

ناهد السباعي تعلق على ارتدائها فستانا مثيرا للجدل

نشرت الفنانة ناهد السباعى، تعليقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يعد أول تعليق بعد إثارة الجدل بسبب فستانها الذى وصفه البعض بـ "الكوفيرتة" أثناء تواجدها فى افتتاح مهرجان أسوان.

جانا عمرو دياب مفاجأة ألبوم سهران للهضبة

فجر الهضبة عمرو دياب، مفاجأة في ألبومه الجديد "سهران" الذي طرحه عبر خدمة "فودافون" منذ قليل.

بعد طرحه منذ قليل.. تسريب ألبوم عمرو دياب وتصدره تويتر

تعرض ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران"، إلى تسريب بعد طرحه منذ قليل وتصدر عمرو دياب، ترند "تويتر" بعد طرح ألبوم "سهران"، كما دخل اسم الألبوم قائمة الأكثر بحثًا على جوجل.