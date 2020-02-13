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فن

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:56 ص
انغام
انغام
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أحمد إبراهيم
صدمت الفنانة أنغام، جمهورها بإعلان مرضها أثناء تقديمها حفلًا بدار الأوبرا بمناسبة عيد الحب الذى انتهى مساء أمس.

وقالت أنغام، على خشبة المسرح، إنها فُوجئت بإصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صوتها.

وغنت أنغام ، عددًا من أغانيها خلال الحفل الذى بدأته بأغنية "بحبك وحشتينى" ثم "حالة خاصة جدا"، أغنيات "لو أعيش معاك" و"أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمني" و"حبايبنا" و"بتوصفني"، و"هدنة" و"بقول نسياك" و"مطمنة" و"عايشة حالة"، و"فنجان النسيان"، و"أنا ساندة عليك"، و"عمري معاك"، و"نزوة"، وتستكمل حفلها بأغنيات و"بعتلي نظرة"، و"بتحبها ولا"، و"قلبك وقلبي معي"، و"عرفها بيا" و"حتة ناقصة" و"أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير" ومن المقرر أن تختتم الحفل بأغنية "سيدي وصالك".


من جانبها، تستكمل دار الأوبرا المصرية، حفلات عيد الحب يوم الجمعة 14 فبراير بحفل أمير الغناء هاني شاكر على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة ومنها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر". 


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