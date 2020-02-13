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مرأة

يحارب السرطان ويحرق الدهون.. مشروب مذهل تناوليه على الريق

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:06 ص
السرطان
السرطان
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الشاي الأخضر صباحا على الريق بمضادات الأكسدة والمواد المغذية التي لها تأثيرات قوية على الجسم.

ووفقا لموقع  بولد سكاى تعد ابرز فوائد الشاى الأخضر تحسين وظائف المخ  وفقدان الدهون ، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان إليك 10 فوائد صحية من الشاي الأخضر ..

1. يحارب الشيخوخة 

الشاي الأخضر أكثر من مجرد سائل فهو غني بالبوليفينول الذي له آثار مثل تقليل الالتهاب والمساعدة في مكافحة السرطان ومن المعروف أن هذه الجذور الحرة تلعب دورًا في الشيخوخة وجميع أنواع الأمراض ويحتوي الشاي الأخضر أيضًا على كميات صغيرة من المعادن المهمة للصحة.

2.  تحسن وظيفة الدماغ 

الشاىالأخضر  يزيد من إطلاق الخلايا العصبية وتركيز الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين  لذا فهو جيد لتحسين الحالة المزاجية ، واليقظة 

  3.  يزيد من حرق الدهون 

 الشاي الأخضر يزيد من حرق الدهون ويزيد من معدل الأيض على المدى القصير.

4. محاربة السرطان

يعتبر الشاي الأخضر مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة القوية ، لذلك من المنطقي أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
أظهرت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن الذين يشربون الشاي الأخضر هم أقل عرضة للإصابة بأنواع عديدة من السرطان.
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