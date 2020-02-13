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أخبار العالم

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق نار دائم في ليبيا

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا التي تشهد منذ يناير هدنة هشة.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بحثت مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيد فيها 14 عضوًا هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطالب القرار ـ الذي عكفت بريطانيا على صياغته طوال ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء ـ كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ومن دون أية شروط مسبقة.
وينص المشروع ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية ـ على وجوب امتثال كافة الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

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