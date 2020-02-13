وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيهبط فعليًا للمرة الأولى خلال 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية في 2009 متأثرا سلبا بتفشي فيروس الصين.





وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري "عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة، وأصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عِقد." وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد للفيروس.



