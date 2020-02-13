هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة الخضراوات بالبيض للدايت مع عصير فراولة بالبنجر

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من سلطة الخضراوات و البيض مع عصير فراولة بالبنجر.





مكونات سلطة الخضراوات والبيض : 2 ثمرة بطاطس كوب بازلاء 4 بيضات 4 ملاعق زيت زيتون ليمونة ملعقة بقدونس ملح و فلفل اسود

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طريقة عمل سلطة الخضروات و البيض :

قطعي البطاطس مكعبات و اسلقيها في ماء مغلي ثم صفيها واتركيها حتى تبرد ضعي البازلاء في نفس ماء البطاطس واتركيها على النار لمدة 5 دقائق اسلقي البيض ثم قطعيه شرائح في طبق ضعي الجرجير والبيض المسلوق ومكعبات البطاطس رشي عليها زيت الزيتون مع الملح والفلفل والليمون ثم زينيها بالبقدونس .





عصير الفراولة بالبنجر :





المكونات :

كوب من حبات الفراولة الطازجة

نصف ثمرة بنجر ( مسلوقة أو مبشورة )

ملعقة عسل أبيض للتحلية

كوب ماء





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طريقة عمل عصير الفراولة بالبنجر :





في الخلاط ضعي حبات الفراولة بعد تقطيعها

ابشري البنجر وضيفيه للفراولة أو اسلقيه في ماء على النار وضعي في الخلاط مع ماء السلق

ضيفي كوب ماء

اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على خليط ناعم متجانس وحليه بالعسل .