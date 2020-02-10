بـ2 جنيه.. مشروب يقضي على حصوات الكلى

تصيب الحصوات أحيانا نسبة كبيرة من الأشخاص دون أن يكونوا على دراية بها، خصوصا إذا كان المصاب يتناول كميات وفيرة من الماء ويقوم بتقليل تناول الأكلات السريعة .









ويمكنك التخلص من حصوات الكلى بمشروب طبيعي منزلي مفيد للكلى والكبد أيضًا وهو مشروب الكرفس والبقدونس الطازج، حيث يعمل هذا المشروب على تطهير الكبد وتخليص الجسم من السموم، بحسب نصائح موقع health24 .





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طريقة تحضيرمشروب الكرفس لـ حصوات الكلى





في وعاء على النار ضعي 2 كوب ماء مفلتر

ضيفي نصف حزمة من البقدونس مع نصف حزمة من الكرفس

احرصي على أن يكون الكرفس و البقدونس طازج، واغسليهم جيدًا في الماء

ضعي البقدونس والكرفس في الماء على النار واتركيه يغلي

وكلما قل الماء قومي بتزويده حتى يتشبع الماء بكامل فوائد البقدونس و الكرفس ويصبح أخضر اللون

تناول هذا المشروب مرتين يوميًا لمدة أسبوعين أو ثلاثة .



