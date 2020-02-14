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الهضبة 30 سنة من النجاح.. عمرو دياب يواصل التألق بالألبوم الـ 35 في مشواره الغنائي.. سهران حديث السوشيال ميديا.. ونجوم الفن يتسابقون لتهنئته

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:00 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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قسم الفن
استطاع المطرب عمرو دياب، الحفاظ على نجاحه طوال مشواره الفني، كما نجح في جعل الجمهور ينتظر كل البوم جديد يطرحه، بجانب احتلاله التريند فور طرحه أي عمل فني خاص به.

ويستعد الهضبة عمرو دياب لطرح ألبومه الغنائي رقم "35" في مسيرته الفنية في الأسواق، والذي يحمل إسم "سهران" بعدما قام بطرحه حصريًا من خلال إحدى شبكات الهاتف.

وتعاون عمرو دياب في البوم "سهران" مع عدد من الملحنين والشعراء الكبار من ابرزهم الشاعر تامر حسين الذي شارك في الالبوم بـ 5 اغاني  والملحن عمرو مصطفي شارك في الألبوم بـ  أغاني 3 و سر نجاح الهضبة عمرو دياب يعود إلى عدة اسباب، ابرزهم الحفاظ علي مظهره، فدائما يقدم لوكات جديدة وملابس مختلفة، ويسعي عمرو دياب دائما علي تقديم الأغاني المختلفة للجمهور ليواكب جميع الاجيال، ويحرص ايضا على ممارسة الرياضة للحفاظ علي رشاقته ليبدو دائما شاب صغير.

تلقي البوم "سهران" لـ عمرو دياب ردود افعال لا حصر لها من الجمهور عبر "السوشيال ميديا"، وتصدر الالبوم تريند عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة  "تويتر" بثماني اوسمه أو هاشتجات حملت اسمه وأسم الالبوم، بينما أعلن "جوجل" تصدر عمرو دياب محرك البحث فور طرح الألبوم.

كما علق بعض الفنانين علي الالبوم فور طرحه من ابرزهم محمد هنيدي الذي علق علي مجموعة من اغاني الالبوم بطريقة ساخرة ونشر "هنيدي" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة  "تويتر" مقطع من فيلم "عندليب الدقي" وعلق علي الفيديو قائلا: هيعيش يفتكرني، ونشر ايضا مقطع من فيلم "فول الصين العظيم" وعلق علي الفيديو قائلا: وانا قاعد سهران .

وعلق أحمد السعدنى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" على ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران".

وقال أحمد السعدنى: "إيه يا هضبة هو كله ضرب مفيش شتيمة".

وهنأ رامي جمال عمرو دياب بمناسبة طرح ألبومه الجديد "سهران"، ونشر رامي جمال تغريدة علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر" قائلا:  عمرو دياب مبروك من قلبي للهضبة عمرو دياب ولكل اصدقائي اللي اشتغلو في الالبوم وفعلا عاملين البوم تحفه بقول لكل المستمعين اتبسطو واتطمنو الشغلانة دي لسه ليها كبير ولسه فيها اللي زي وعنده كموح ادعمو الفن الحقيقي مصر  كانت وهتفضل فيها الريادة علشان بعد توفيق بنا انت سبب النجاح.

1-  ألبوم "سهران" يضم  14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.

2- شارك تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه السعودية، في الألبوم  بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى، كما يتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.

3- من أغاني الألبوم سهران"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، "هيعيش يفتكرني"، كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "قلبي متعلق"، كلمات عزيز الشافعي ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "عم الطبيب"، كلمات صابر كمال ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير، "يا روقانك"، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع طارق مدكور، "حلوة البدايات"، كلمات خالد تاج الدين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، "زي ما انتي"، كلمات عزيز الشافعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "مكان في قلبي"، كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع طارق مدكور.

4- طرح "عمرو" من ألبوم سهران البرومو التشويقي للأغاني عم الطبيب، هيعيش يفتكرني، ويا روقانك.

5- عمرو دياب غني "عم الطيب" فى عدد من حفلاته، وحققت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مما حمس الجمهور للألبوم. 

6- سيحتفل عمرو دياب بإطلاق الألبوم من خلال حفلتين الأولى  يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.
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