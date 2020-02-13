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اقتصاد

الدولار يتراجع 10 قروش دفعة واحدة

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:07 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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محمد صبيح
خسر سعر الدولار  نحو 10 قروش دفعة واحدة أمام الجنيه الذي يواصل الارتفاع بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.


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وتراجع الدولار بنحو 10 قروش منذ بداية تعاملات شهر فبراير الجاري متراجعا من 15.75 جنيه للشراء أول الشهر الجاري إلى 15.65 جنيه للشراء مع انتصاف تعاملات الشهر.

فيما تراجع سعر بيع الدولار من مستوى 15.85 جنيه أول تعاملات الشهر إلى 15.75 جنيه خلال نفس الفترة.

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2020، بختام التعاملات، بنحو 3  قروش، ليسجل متوسط سعر الشراء 15.64 جنيه و14.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري اليوم الخميس 13-2-2020 بنحو 3 قروش ليسجل 15.65 جينه للشراء، و15.75 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  لـ 15.63  جنيه للشراء  و15.73 جنيه للبيع كما تراجع سعر الدولار فى بنك مصر لـ 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع.. وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع.
  
وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي 15.63 جنيه للشراء مقابل 15.73 جنيه للبيع وكذا سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
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