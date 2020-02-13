مجانا.. الكشف على 1680 شخصا في قافلة طبية بميت أبو خالد بالدقهلية

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1680 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر خلال يومين.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 137 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل 135 حالة، و 296 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات .





وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن اقامتهم.





وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة استمرت على مدار يومي 11،10 من شهر فبراير الجاري، وضمت 15عيادة متخصصة شملت 2عيادة باطنة و2عيادة اطفال و2 عيادة عظام وعيادة جراحة عامة وعيادة جراحة مسالك بولية وعيادة لجراحة الأنف والاذن والحنجرة وعيادة لجراحة العيون وعيادة لأمراض القلب والأوعية الدموية وعيادة للأمراض النفسية والعصبية وعيادة للامراض الجلدية والتناسلية وعيادة لتنظيم الأسرة وعيادة لجراحة الفم والاسنان .