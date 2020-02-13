دامت 50 عاما.. تعرف على قصة حب ميمي جمال وحسن مصطفى

يحل اليوم 13 فبراير، عيد ميلاد الفنانة ميمي جمال الـ 78، أو أمينة مصطفى جمال، التي عاشت أحد أشهر قصص الحب في الوسط الفني استمرت لما يقرب من نصف قرن، وزواج دام 49 عاما، مع ناظر الكوميديا، الفنان الراحل حسن مصطفى.





تعرفت ميمي جمال على حسن مصطفى خلال عملهما معًا بالمسارح التليفزيونية التابعة للدولة، وكان الأخير خارج من قصة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، فوضع الطلاق نهاية لتلك الزيجة التي لم تستمر طويلًا، وخلال تعارفه مع "ميمي"، انجذبت الأخيرة له بسبب طيبته الشديدة.





طيبة حسن مصطفى، جعلت ميمي جمال تلجأ له كلما ضاق صدرها، فتحكي له همومها وأسرارها، فتوطدت العلاقة وكونا صداقة قوية في بادئ الأمر، وسرعان ما تحولت إلى حب قوي، ثم كللت قصة حبهما بالزواج يوم يوم 26 يونيو 1966، هو تاريخ ميلاد ناظر الكوميديا، فاحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الـ33، وزواجه معًا.



