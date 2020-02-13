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مرأة

هتقعد شهور.. 7 نصائح قبل تخزين الخضراوات والفاكهة

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:45 م
7 نصائح قبل تخزين
7 نصائح قبل تخزين الخضراوات والفاكهة
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رضوى حسام
تحتاج العديد من السيدات إلى تخزين كمية كبيرة من الخضراوات والفاكهة، وتوجد العديد من الطرق المتعارف عليها للتخزين، لكنها لا تعطي النتائج المطلوبة.

نعرض عليكِ نصائح الشيف أميرة شنب لتخزين الخضراوات والفاكهة ..

ملح الليمون يستخدم عند تخزين أي نوع من أنواع الخضار في المنزل، ولكن يجب استخدامه بحذر؛ لأن طعمه حاد جدا، ويجب أن يستخدم بكميات قليلة بديلا عن الليمون والملح.

 يجب استخدام الماء المثلج أو ماء مع مكعبات ثلج عند تخزين أي نوع خضار، فبعد سلق الخضار يوضع في الثلج ليوقف عملية الطهي بسرعة قبل أن يفقد الخضار قوامه، ولنحافظ على الخضار غير متماسك ومتشابك داخل الفريزر.

لا بد من تفريغ الهواء من أكياس التخزين، فقط استخدمي شفاطة بلاستيكية لتفريغ الهواء من أكياس تخزين الخضار والفاكهة، لأن الهواء داخل الأكياس هو سبب تداخل الروائح بين الأطعمة في الفريزر.

يفضل تخصيص مكان لكل نوع من أنواع الأطعمة عند التخزين، مثلا الفاكهة منفصلة عن اللحوم منفصلة عن الخضروات وهكذا.

لا توضع الأطعمة في الأكياس إلا عندما تبرد تماما حتى لا يتفاعل البلاسيتك مع الأطعمة الساخنة.

نقلل سمك الأطعمة المخزنة حتى يكون سهل استخدام جزء منها وسهل كسرها.

ضروري جدا كتابة تاريخ واسم نوع الصنف المخزن على الأكياس من الخارج، حتى لا تستخدمي الأقدم قبل الأجدد، ولا تضطري لتفكيك نوع من الأطعمة وأنت تقصدي طعاما غيره.
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