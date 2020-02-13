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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي: لن نقبل بأي تدخل خارجي في ليبيا

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
 قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه أكد للمشير، خليفة حفتر، خلال لقائه في بنغازي، أن إيطاليا لا تقبل بأي تدخل خارجي، في الأزمة الليبية.

وكتب وزير الخارجية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد لقائه المشير حفتر، أنه يجب علينا العمل بجد من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، في ليبيا.

كما أعلن وزير الخارجية أنه سيكون يوم الأحد في ميونيخ لحضور المؤتمر الوزاري الذي يأتي تبعا لمؤتمر برلين، حيث ستتاح له فرصة لقاء نظرائه من الدول الأخرى المعنية بالملف الليبي، كما سيلتقي في روما الأسبوع القادم، نظيره الروسي، سيرجي لافروف في لقاء 2+2 مع وزير الدفاع غويريني ونظيره الروسي.
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