وزير الخارجية الإيطالي: لن نقبل بأي تدخل خارجي في ليبيا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه أكد للمشير، خليفة حفتر، خلال لقائه في بنغازي، أن إيطاليا لا تقبل بأي تدخل خارجي، في الأزمة الليبية.





وكتب وزير الخارجية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد لقائه المشير حفتر، أنه يجب علينا العمل بجد من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، في ليبيا.



