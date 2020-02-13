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توك شو

ابنة عامر منيب تروي كواليس أغنية عامل إيه يا حبيبى

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:25 م
بنات عامر منيب
بنات عامر منيب
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حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، بنات الفنان الراحل عامر منيب "مريم وزينة ونور"، وتحدثت الفتيات الثلاث عن كواليس حياتهن الأسرية، وعلاقتهن بوالدتهن، وتأثرهن بوالدهن حتى الآن.

وروت ابنته الكبرى، مريم، كواليس أغنيتها "عامل إيه في حياتك"، التي أهدتها لروح والدها الراحل.

كما يقدمن عددًا من الأغاني لوالدهن خلال اللقاء، وكذلك بعض الأغنيات الشعبية مثل مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش.

وروت مريم عامر منيب كواليس تصوير كليب عامل إيه فى حياتك الذى لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا كنت نايمة وفجأة لما صحيت لقيت فيه جروب على الواتس أسسته أمى وكل الرسائل فيها هنروح الأستديو بكرة، معقبة: "مكنتش فاهمة إيه اللى بيحصل حواليا".

وتابعت: "رحت الأستديو تانى يوم وكان معايا المطرب والملحن عمرو مصطفى، ولم أكن أتوقع أن تلاقى هذه الأغنية كل هذا الصدى والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".
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