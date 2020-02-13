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رياضة

يوفنتوس وميلان.. الـ VAR ورونالدو يمنحان السيدة العجوز التعادل قبل عودة نصف نهائي الكأس

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق ميلان بهدف لمثله أمام ضيفه يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات لقاءات ذهاب نصف نهائى كأس إيطاليا.

واستغل فريق ميلان عاملى الأرض والجمهور وباغت فريق يوفنتوس بكرة خطيرة في بداية المباراة، كما تصدى بوفون لتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء من الكرواتي ريبيتش من تمريرة سحرية من إبراهيموفتش نجم الروسونيري العائد.

وجاء هدف التقدم بالدقيقة 62، من كرة مرسلة من كاستييخو من جهة اليمين قابلها ريبيتش بتسديدة مباشرة بعد تحرك متميز خادعت بوفون ومرت من على يمينه داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني وقبل دقائق من نهاية المباراة وصلت كرة عرضية إلى رونالدو الذي حاول تسديدها مقصية في شباك دوناروما، لكن كالبريا ظهير ميلان اعترض الكرة بيده.

ورجع حكم المباراة إلى تقنية الفيديو ليحتسب بعدها ركلة جزاء تصدر لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سكنها الشباك بكل سهولة. 

وستلعب مباراة الإياب في 4 مارس المقبل على ملعب أليانز، لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستكون صعبة كون طرفي نصف النهائي الآخر هما الإنتر ونابولي.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة الكأس التي احتفظ بها لمدة 4 مواسم، إلى أن خسر أمام الوصيف أتالانتا في ربع النهائي بالعام الماضي، بينما يتطلع ميلان لتحقيق أول ألقابه في الكأس منذ تتويجه الأخير في 2003.
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