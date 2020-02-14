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توك شو

شاهد.. الظهور التلفزيوني الأول لزوجة الراحل عامر منيب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:10 ص
زوجة الراحل عامر
زوجة الراحل عامر منيب
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حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، بنات الفنان الراحل عامر منيب "مريم وزينة ونور"، وتحدثت الفتيات الثلاث عن كواليس حياتهن الأسرية، وعلاقتهن بوالدتهن، وتأثرهن بوالدهن حتى الآن.

وروت ابنته الكبرى، مريم، كواليس أغنيتها "عامل إيه في حياتك"، التي أهدتها لروح والدها الراحل.

كما قدمن بنات عامر منيب الأغنية الشعبية الشهيرة "بنت الجيران لحسن شاكوش، مؤكدين أنها من الأغاني المفضلة والمحببة لهم.

وكشفت بنات عامر منيب عن مفاجأة بشأن أغنية "العالم الله" للمطرب عامر منيب: أن "عمرو مصطفى كان عامل الأغنية دى عشان ولادة زينة وقتها وكانت كلمات الأغنية مبروك يا عمرو يا منيب بنتك زينة يحميهالك الله، مردفة: "عمرو كل مابيشوفها بيغنهالها".

وروت مريم عامر منيب كواليس تصوير كليب عامل إيه فى حياتك الذى لاقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا كنت نايمة وفجأة لما صحيت لقيت فيه جروب على الواتس أسسته أمى وكل الرسائل فيها هنروح الإستديو بكرة، معقبة: "مكنتش فاهمة ايه اللى بيحصل حواليا".

وتابعت: "روحت الاستديو تانى يوم وكان معايا المطرب والملحن عمرو مصطفى، ولم أكن أتوقع أن تلاقى هذه الأغنية كل هذا الصدى والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وظهرت خلال اللقاء زوجة الراحل عامر منيب داخل استديو معكم وهى متأثر بالفيديو الافتراضي بين ابنتها وزوجها.
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