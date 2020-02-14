مدير محطة الزهراء تكشف حقيقة الفيديو المتداولة لنفوق الخيول

نفت نجلاء رضوان، مدير محطة الزهراء للخيول، صحة الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لخيول نافقة داخل المحطة.





ومن جانبها قالت "نجلاء" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"المحطة يوجد بها 550 خيل وكلهم تابعين لوزارة الزراعة، فضلا عن وجود 20 طبيب بيطري بالمحطة، وخدمة إيواء الخيل والتى تكلف شهريا 7200 جنيه، وهو مايعكس الخدمة الجيدة المقدمة من جانب وزارة الزراعة للحفاظ على الخيول.





ونوهت مدير محطة خيول الزهراء إلى أن الفيديوهات المتداولة للمحطة على مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيحة ، بالإضافة إلى كونها فيديوهات قديمة تم تصويرها وقتد تبديل الغذاء للخيول، مشيرة إلى أن المحطة بها 5 سلالات لخيول عربية أصيلة.



