لا أقرأ إلا كتاب الله.. بسمة وهبة تروي موقفا نادرا جمعها بالفنانة شادية.. فيديو

روت الإعلامية بسمة وهبة موقفا حدث بينها وبين الفنانة الراحلة شادية .





وقالت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " اون اي"، :" أول برنامج في حياتي كان اجتماعي بعنوان «قبل أن تحاسبوا» وسجلت حلقة مؤثرة عن عقوق الوالدين".





وأضافت: "عقب الحلقة تلقيت اتصال هاتفي من الفنانة الراحلة شادية واشادت بالحلقة التي قمت بتسجيلها".





وتابعت بسمة وهبة: "زمان كنت محجبة وبحضر دروس دين وسالت الفنانة شادية عن سبب عدم حضورها للدروس".



