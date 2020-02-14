AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا أقرأ إلا كتاب الله.. بسمة وهبة تروي موقفا نادرا جمعها بالفنانة شادية.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:19 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements
هاني حسين
روت الإعلامية بسمة وهبة موقفا حدث بينها وبين الفنانة الراحلة شادية .

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " اون اي"، :"  أول برنامج في حياتي كان اجتماعي بعنوان «قبل أن تحاسبوا» وسجلت حلقة مؤثرة عن عقوق الوالدين".

وأضافت: "عقب الحلقة تلقيت اتصال هاتفي من الفنانة الراحلة شادية  واشادت بالحلقة التي قمت بتسجيلها".

وتابعت بسمة وهبة: "زمان كنت محجبة وبحضر دروس دين وسالت الفنانة شادية عن سبب عدم حضورها للدروس".

وأكملت: "وردت عليا قائلة «يا حبيبتي أنا لا أقرأ إلا كتاب الله وبعرف منه كل حاجة ليا وعليا»،"، مضيفة:" في شخصيات بتعيش وسطية وبتعرف تختار طريقها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين: الراحلة شادية وقفت تصوير فيلم عشان أخلص امتحاناتي.. شاهد

في ذكرى رحيل فريد الأطرش | لماذا رفضت شادية الزواج منه؟

لم يتزوج أبدًا.. 7 علاقات غرامية في حياة فريد الأطرش بمناسبة ذكرى رحيله

عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة؟ .. العاق يُصاب بـ 6 أمور

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

حفيد شادية يكشف أسرارا من حياة الفنانة الراحلة.. شاهد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

لراغبي الإقلاع عن التدخين .. إليك أفضل بديل للسجائر

أبناؤه وأحفاده 180 شخصا وعاصر ملوك السعودية.. قصة المعمر عميد سكان العالم

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

أخبار الأهلي.. فايلر يعلن قائمة مواجهة المصري.. تعرف على حكم مباراة صن داونز في الذهاب

جماهير الأفريقي تعتدي على حافلة الترجي قبل لقاء الزمالك بسوبر أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة