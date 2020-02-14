لا أقرأ إلا كتاب الله.. بسمة وهبة تروي موقفا نادرا جمعها بالفنانة شادية.. فيديو

روت الإعلامية بسمة وهبة موقفا حدث بينها وبين الفنانة الراحلة شادية .
وقالت بسمة وهبة في برنامجها " كل يوم " المذاع على قناة " اون اي"، :" أول برنامج في حياتي كان اجتماعي بعنوان «قبل أن تحاسبوا» وسجلت حلقة مؤثرة عن عقوق الوالدين".
وأضافت: "عقب الحلقة تلقيت اتصال هاتفي من الفنانة الراحلة شادية واشادت بالحلقة التي قمت بتسجيلها".
وتابعت بسمة وهبة: "زمان كنت محجبة وبحضر دروس دين وسالت الفنانة شادية عن سبب عدم حضورها للدروس".
وأكملت: "وردت عليا قائلة «يا حبيبتي أنا لا أقرأ إلا كتاب الله وبعرف منه كل حاجة ليا وعليا»،"، مضيفة:" في شخصيات بتعيش وسطية وبتعرف تختار طريقها".