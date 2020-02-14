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تعليم

علي الحجار يحتفل بعيد الحب على مسرح جامعة مصر ..اليوم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:01 ص
على الحجار
على الحجار
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كريم ناصر
فى إطار الدور الهام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى دعم الفن والموسيقى والثقافة، أنهت الجامعة كافة استعداداتها لاستقبال الحفل الفنى الكبير بمناسبة عيد الحب والذي يحييه نجم الغناء العربى على الحجار والذى يُقام على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم فى الثامنة مساء ً فى احتفالية وتظاهرة فنية كبيرة .

ويذكر ان د. خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة  قد أصدر قرارًا بتنظيم حفلات دورية علي مسرح الجامعة تحمل اسم «أضواء المدينة» بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى «السوبر ستار»،

يشار إلى أن حفل النجم الكبير على الحجار الجمعة المقبلة يتضمن فاصلين غنائيين، ويراعي فيه الحجار التنوع ما بين أغاني ألبومه الجديد، والأغاني الرومانسية وتترات المسلسلات التي تغنى بها، وكذلك مجموعة من أشهر ما غنى طوال رحلته الغنائية.

وفي ختام الحفل، يغني المطرب الكبير ميدلي لأجمل الأغاني الرومانسية بمناسبة عيد الحب وأيضا الوطنية ، والذي يلاقي دائمًا تفاعلًا قويًا وحماسيًا من جمهوره.

ويذكر ان جامعة مصر قد احتضنت مؤخرا احتفالات فنية ضخمة لنجوم الطرب من مصر والعالم العربي ومنهم اليسا ومدحت صالح وكارول سماحة ، كما تجهز الجامعة لمفاجأة فنية كبيرة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وتتضمن الاحتفالية في عيد الحب  تقديم استعراضات فنية فى بداية الحفلة تمتزج بروعة الإضاءة والمزج مع الموسيقي في تابلوهات فنية واستعراضية كما سيتم أيضا تقديم فقرة موسيقية خلال الحفل الفني الكبير تتضمن عزفًا لمختارات من الموسيقى.
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