ربنا يستر.. تعليق مثير من عدلي القيعي على حكم مباراة الأهلي وصن داونز





وأكد القيعي في تصريحات عبر قناة " الأهلي " أن الفريق لا يسعى سوى لـ حكم جيد يدير المباراة بشكل عادل ومنظم حيث قال " ربنا يستر".





وأضاف أن الأهلي لن يستبق الأحداث مشددا ان كل ما يأمله خروج المباراة بشكل جيد وعادل للجميع.





ومن المقرر أن يواجه فريق الاهلي نظيره صن داونز يوم 29 فبراير المقبل في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا على ملعب السلام على ان تقام مباراة الاياب بوم 7 مارس

علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " بتعين الحكم باملاك تيسيما لادارة مباراة الأهلي أمام صن داونز في مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.