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أخبار العالم

أول تعليق من اليمن على ضبط أمريكا لصواريخ إيرانية في بحر العرب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، بإعلان القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بقيام البحرية الأمريكية بضبط صواريخ إيرانية على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي. 

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على حسابه في "تويتر": "‏نرحب بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".

وأضاف أن ذلك "انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين".

‏وتابع: "نجدد التأكيد على الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للمليشيا الحوثية لعب دورا رئيسيا في التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث".

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"فرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للمليشيا الحوثية"، معتبرا عمليات التهريب تلك "تشكل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاكا لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

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