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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:50 ص
كرة القدم
كرة القدم
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم الجمعة 14 – 2 - 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف البطولات العالمية أبرزها بطولة السوبر الافريقي بين التي جي التونسي والزمالك .

السوبر الإفريقي 
الترجي التونسي - الزمالك .. السادسة مساء .. beIN Sports HD 1

الدورى الإنجليزي 
ولفرهامبتون - ليستر سيتي .. الساعة العاشرة مساء .. beIN Sports HD 2

الدورى الاسباني 
غرناطة - بلد الوليد .. العاشرة مساء ..beIN Sports HD 3

الدورى الالماني 

بوروسيا دورتموند - فرانكفورت .. الساعة التاسعة والنصف مساء ... beIN Sports HD 5

الدورى الفرنسي 
موناكو - مونيلييه .. العاشرة الا ربع مساء .. beIN Sports HD 6

دورى كأس الامير محمد بن سلمان "الدورى السعودي " . 

العدالة - التعاون .. الساعة الثانية والنصف مساء KSA Sports 2 HD
الشباب - النصر .. الساعة الخامسة و25 دقيقة KSA Sports 1 HD
الوحدة - الاهلي .. الساعة السابعة و25 دقيقة KSA Sports 2 HD

الدوري المصري 
الأهلي - المصري البورسعيدي .. الثامنة والربع مساء ..On Sport HD 
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