مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 14 – 2 - 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف البطولات العالمية أبرزها بطولة السوبر الافريقي بين التي جي التونسي والزمالك .
السوبر الإفريقي
الترجي التونسي - الزمالك .. السادسة مساء .. beIN Sports HD 1
الدورى الإنجليزي
ولفرهامبتون - ليستر سيتي .. الساعة العاشرة مساء .. beIN Sports HD 2
الدورى الاسباني
غرناطة - بلد الوليد .. العاشرة مساء ..beIN Sports HD 3
الدورى الالماني
بوروسيا دورتموند - فرانكفورت .. الساعة التاسعة والنصف مساء ... beIN Sports HD 5
الدورى الفرنسي
موناكو - مونيلييه .. العاشرة الا ربع مساء .. beIN Sports HD 6
دورى كأس الامير محمد بن سلمان "الدورى السعودي " .
العدالة - التعاون .. الساعة الثانية والنصف مساء KSA Sports 2 HD
الشباب - النصر .. الساعة الخامسة و25 دقيقة KSA Sports 1 HD
الوحدة - الاهلي .. الساعة السابعة و25 دقيقة KSA Sports 2 HD
الدوري المصري
الأهلي - المصري البورسعيدي .. الثامنة والربع مساء ..On Sport HD