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أخبار العالم

السفير الروسي في تركيا يتلقى تهديدات.. لهذا السبب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:21 ص
أليكسي يركوف
أليكسي يركوف
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شيماء مصطفى
كثفت السلطات التركية من تعزيزاتها الأمنية حول السفارة الروسية في أنقرة، عقب التهديدات التي تلقاها سفير موسكو أليكسي يركوف.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" تلقى يركوف، في وقت سابق، تهديدات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التركية على خلفية تفاقم التوتر في إدلب السورية، وتأكيده أن أنقرة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بشأن اتفاق سوتشي وانسحاب الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب وفتح طريقي M5 وM4.

وأكد يرخوف أن مثل هذه التهديدات عهدناها قبل خمس سنوات وأسفرت عن أزمة إسقاط الطائرة الروسية واغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف في ديسمبر عام 2016.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية إيرينا كاسيموفا قولها: "لقد تدهور الوضع فعلا في الآونة الأخيرة وفي هذا الصدد وبناء على طلبنا، اتخذت السلطات التركية إجراءات أمنية إضافية".

ولم ترجح كاسيموفا أن التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي ستتبعها أفعال حقيقة، لكنها أضافت: "رغم ذلك، لا بد أن نأخذ هذا الأمر في الحساب".
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