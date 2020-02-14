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أخبار البلد

خبير زراعي يكشف التحديات التي تواجه صادرات الخضر والفاكهة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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أكد خالد العنانى خبير زراعة الخضر والفاكهة ان الصادرات المصرية تواجه صعوبات كبيرة فى أسواق دول شرق أسيا بعد انتشار فيروس كورونا بالصين وتوقف تصدير الموالح اليها ، لافتًا الى وجود أزمة في تسويق محصول البطاطس المصرية فى أسواق لبنان . 

وقال العنانى للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن يجرى الآن التفاوض لفتح أسواق بديلة للموالح المصرية خاصة البرتقال وكذلك فتح أسواق للخضر وخضروات والمحاصيل الأخرى مثل البطاطس التى أصبحت تباع فى الأسواق بأقل من تكلفة زراعتها لزيادة الإنتاج وانخفاض معدل التصدير .

وأوضح العنانى أن الزراعة خارج الحدود تواجه أيضا العديد من العقبات ولابد من مساندة الدولة لها بشكل اتفاقيات سياسية ، لافتًا الى أهمية تفعيل مساندة الدولة ببرامج الدعم التصديرى فى ظل الأزمات التى تتعرض لها الصادرات المصرية . 
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