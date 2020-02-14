وفد نسائي من 17 دولة يزور المجلس القومي للمرأة بـ المنيا

زار وفد نسائي من 17 دولة، فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، في إطار تبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.





استقبل الوفد الدكتورة رشا مهدى مقرر الفرع وأعضاء وعضوات المجلس فى إطار تبادل الخبرات مع مديرية الزراعة بالمنيا فى مجال تمكين المرأة.





وتم خلال الزيارة عرض أنشطة وحصاد فرع المجلس القومي للمرأة خلال عام ٢٠١٩ ، وعرض نماذج ناجحة من السيدات في ريادة الأعمال ومشروعات متميزة كزراعة أسطح المنازل.





كما تفقد الوفد مشغل المجلس القومي للمرأة وأثنوا على ما يقدمه الفرع من خدمات و برامج و تدريبات لتمكين السيدات.



