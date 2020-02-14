AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفد نسائي من 17 دولة يزور المجلس القومي للمرأة بـ المنيا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
زار وفد نسائي من 17 دولة، فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، في إطار تبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة. 

استقبل الوفد الدكتورة رشا مهدى مقرر الفرع وأعضاء وعضوات المجلس فى إطار تبادل الخبرات مع مديرية الزراعة بالمنيا فى مجال تمكين المرأة.

وتم خلال الزيارة عرض أنشطة وحصاد فرع المجلس القومي للمرأة خلال عام  ٢٠١٩ ، وعرض نماذج ناجحة من السيدات في ريادة الأعمال ومشروعات متميزة كزراعة أسطح المنازل.

كما تفقد الوفد مشغل المجلس القومي للمرأة وأثنوا على ما يقدمه الفرع من خدمات و برامج و تدريبات  لتمكين  السيدات.

وعلى هامش الزيارة أقيم  معرض لبعض المنتجات اليدوية بالتعاون مع جمعيتى سيدات الأعمال ورابطة المرأة العربية كما تم فتح نقاش حول  مواجهة  التحديات فى هذا المجال مع  نقص الإمكانات.
وفد نسائي من 17 دولة يزور المجلس القومي للمرأة بـ المنيا
وفد نسائي من 17 دولة يزور المجلس القومي للمرأة بـ المنيا
وفد نسائي من 17 دولة يزور المجلس القومي للمرأة بـ المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدعم جهود الدولة.. محافظ بني سويف يستقبل فرع المجلس القومي للمرأة

دور المجتمع المدني في دعم المرأة المعيلة.. ندوة في سيناء

القومي للمرأة ومؤسسة Bold يطلقان برنامج صاحبات الأعمال

قومي المرأة بكفر الشيخ يشارك في عزاء نجل مايا مرسي

بعد 20 عامًا من إنشائه..عضوات المجلس القومى للمرأة يجيبون على التساؤل كيف ساعد المجلس المرأة المصرية

ترشيحاتنا

حساسية جلد.. وزير الأوقاف: علامة الصلاة لا علاقة لها بصلاح الحال

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

شاهد.. لحظة سقوط المروحية التابعة للقوات السورية

بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

عامر منيب يتصدر جوجل وتويتر.. تعرف على السبب

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

AdvertisementS

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوربة البيرانا ولحم الغزلان.. أشهر أكلات عيد الحب في العالم

هناكل إيه النهاردة.. فراخ بالفريك ومحشي بالبشاميل وسبانخ بالطشة.. والحلو: كيكة بكريمة جوز الهند

بفستان أسود قصير.. ليلى علوي بإطلالة جذابة في عيد الحب