رقم 4 .. رامي صبري يدخل قائمة تريند يوتيوب بـ حياتي مش تمام

حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاح كبير جدًا، فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليتويوب، حيث احتلت التريند رقم 4 على "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :"بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها .. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام .. مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني .. المشاعر دي تاني ولا عندي إهتمام".



