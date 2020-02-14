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فن

رقم 4 .. رامي صبري يدخل قائمة تريند يوتيوب بـ حياتي مش تمام

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:03 م
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاح كبير جدًا، فور طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليتويوب، حيث احتلت التريند رقم 4 على "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"بروح كتير أماكن و اشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك ، وكل اللي عارفك .. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها .. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام .. مبسمعش الأغاني و لا بيشغلوني .. المشاعر دي تاني ولا عندي إهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020
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