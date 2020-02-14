فائض 645 ألف جنيه.. عمومية مهندسي مطروح توافق علي أول ميزانية بالإجماع

وافقت الجمعية العمومية

لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح على أول ميزانية و موازنة تقديرية لها، عقب إعلان

المهندس محمد أحمد اليمني أمين صندوق نقابة مطروح الفرعية، عن فائض بميزانية النقابة مقدر ب ٦٥٤ ألف جنيه.





وقال اليمني في كلمته إن مجلس النقابة برئاسة المهندس خالد عبدالله عيسي بدأ العمل فعليا آخر فبراير ٢٠١٩ وخلال هذه الشهور القليلة كان العمل علي قدم وساق لتقف النقابة علي قدمها، مشيرا إلى أن ما يتم تقديمه اليوم هو ما لم يتوقعه كثيرون وهو ان تعرض ميزانية بفائض في هذه الفترة القصيرة.





وأضاف أن النقابة تسير في طريقها لتحقيق كل ما يتمناه مهندسي مطروح ويسعي حاليا للحصول علي قطعة أرض لإقامة أول نادي للمهندسين بمطروح.



