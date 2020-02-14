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أخبار البلد

فائض 645 ألف جنيه.. عمومية مهندسي مطروح توافق علي أول ميزانية بالإجماع

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
وافقت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح على أول ميزانية وموازنة تقديرية لها، عقب إعلان المهندس محمد أحمد اليمني أمين صندوق نقابة مطروح الفرعية، عن فائض بميزانية النقابة مقدر ب ٦٥٤ ألف جنيه. 

وقال اليمني في كلمته إن مجلس النقابة برئاسة المهندس خالد عبدالله عيسي بدأ العمل فعليا آخر فبراير ٢٠١٩ وخلال هذه الشهور القليلة كان العمل علي قدم وساق لتقف النقابة علي قدمها، مشيرا إلى أن ما يتم تقديمه اليوم هو ما لم يتوقعه كثيرون وهو ان تعرض ميزانية بفائض في هذه الفترة القصيرة.

وأضاف أن النقابة تسير في طريقها لتحقيق كل ما يتمناه مهندسي مطروح ويسعي حاليا للحصول علي قطعة أرض لإقامة أول نادي للمهندسين بمطروح.  

من جانبه قال المهندس عصام مرسي آمين النقابة إن انعقاد أول جمعية عمومية للمهندسين بمطروح هو يوم جميل يجمع شمل مهندسي مطروح من جديد بعد أول جمع لهم نهاية ديسمبر الماضي في أول انتخابات لهم وشهدت الجمعية حوار مفتوح بين أعضاء العمومية والمنصة تلي ذلك تقديم مقترحات أعضاء النقابة.
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