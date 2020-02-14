رابطة العالم الإسلامي: الأوقاف المصرية مدرسة في تجديد الخطاب الديني

أشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي أمين عام رابطة العالم الإسلامي بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر المستنير وروح التسامح الديني والإنساني ، وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة ، واصفًا إياها بأنها مدرسة في تجديد الخطاب الديني نلمس إضاءتها في مصر ومشاركتها خارج مصر ، وأنها تقوم بجهد استثنائي ومتميز يقوده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدأب وقوة وفكر مستنير ، مشيدا بأوجه التعاون والتنسيق بين رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية .

ومن جانبها ثمنت وزارة الأوقاف المصرية هذه التصريحات النبيلة من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي ، وبالقرار العظيم الذي اتخذته الرابطة بالإجماع في اجتماعها الأخير بمكة المكرمة بشأن إدانة التدخل التركي السافر في الشأن الليبي ومطالبتها للمجتمع الدولي بكبح جماع هذا التدخل التركي وإلزامه بقرارات الشرعية الدولية ، حيث أكد الأمين العام للرابطة أن رفض مجلس الرابطة بكل قياداته وعلمائه ومفكريه وقاماته العلمية والدينية للتدخل التركي في ليبيا خطوة عملية من علماء الأمة الذين هم بمثابة برلمان الرابطة ولهم تأثير كبير في العالم الإسلامي لما لهم من ثقل علمي ومكانة دينية مرموقة .



