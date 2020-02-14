أحمد موسى يدعم الزمالك فى قطر: سوف يفعلها في قلب الدوحة

حرص الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة "صدى البلد" على دعم نادى الزمالك، فى مباراته اليوم مع الترجي التونسي، المقرر لها، اليوم، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي الذي تستضيفه قطر.





وكتب أحمد موسى عبر حسابه على فيسبوك: "لأنني مواطن مصري سوف أشجع نادي الزمالك في مباراة اليوم ، لا مكان للتعصب اليوم، الزمالك هو ممثل مصر في السوبر الأفريقي. دعواتنا للزمالك أن يفعلها .. وسوف يفعلها في قلب الدوحة .تحيا مصر"





وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.





ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.



