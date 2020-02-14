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أخبار العالم

ألمانيا تعتقل 12 شخصا بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي يميني

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:44 م
الشرطة الألمانيا
الشرطة الألمانيا تعتقل 12 شخص بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية
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رحيم يسري
اعتقلت الشرطة الألمانية 12 شخصا للاشتباه في تورطهم مع جماعة يمينية متطرفة زُعم أنها خططت لهجمات ضد السياسيين والأقليات ، حسبما ذكر مسؤولون يوم الجمعة.

وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن أربعة رجال ألمان اعتقلوا للاشتباه في قيامهم بتأسيس "منظمة إرهابية يمينية" والمشاركة فيها، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتقال 8 آخرين للاشتباه في "دعمهم لمنظمة إرهابية".

وتعتقد السلطات أن المشتبه فيهم الرئيسيين، شكلوا منظمة في سبتمبر 2019 بهدف الإطاحة بالدولة والنظام الاجتماعي في ألمانيا، وفقا للصحيفة.

فيما رأى ممثلو الادعاء أن المشتبه بهم أرادوا تحقيق هدفهم "بهجمات غير محددة حتى الآن ضد السياسيين وطالبي اللجوء والمسلمين لإثارة موقف يشبه الحرب الأهلية".

وقال ممثلو الادعاء إن المداهمات قدمت أدلة كافية للسلطات للحصول على أوامر اعتقال ضد المشتبه بهم رسميًا.
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