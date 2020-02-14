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فن

شروط التقدم بالأفلام القصيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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محمد نبيل
أعلن مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في الدورة ٧٣ من المهرجان  والتي ستنعقد في الفترة من ١٢ إلى ٢ مايو ٢٠٢٠ مدينة كان الساحلية. 

وقد أعلن المهرجان شروط التقديم في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة وهي:
أن يكون تاريخ إنتاج الفيلم خلال ال١٢ شهر السابقة للمهرجان.
 
آخر موعد للتسجيل هو ٢ مارس ٢٠٢٠ (ويجب ملء استمارة التسجيل قبل انتهاء هذا الموعد).

أن يكون الفيلم لم يعرض من قبل في أي حدث سينمائي دولي، فإذا تم اختيار الفيلم لقسم دولي (مسابقة الرسمية أو خارج المسابقة الرسمية) يصبح غير مؤهل لمهرجان كان، باستثناء الأفلام التي يقتصر توزيعها على بلد الإنتاج الأصلي لها.

 لم يعرض الفيلم من قبل على الإنترنت:
الفيلم القصير لا تتجاوز مدته ١٥ دقيقة بما في ذلك تتر النهاية، لا يقبل مهرجان كان الأفلام القصيرة التي تتراوح مدتها بين ١٥ و٦٠ دقيقة، يمكن تسجيل الأفلام القصيرة التي تتراوح مدتها بين (١ دقيقة و ٣٥ دقيقة) في ركن الأفلام القصيرة وهو قسم خاص بعرض الأفلام القصيرة من مختلف أنحاء العالم ولا يعتبر مسابقة رسمية، أو تقديمها في قسم أسبوع النقاد the Semaine de la Critique وهو قسم موازي بمهرجان كان كمسابقة رسمية للأفلام. 

لا توجد رسوم على تسجيل تسجيل الأفلام:
لا يسمح بتسجيل أفلام الطلبة في المسابقة الرسمية للفيلم القصير، وأفلام الطلبة يتم تقديمها في مسابقة Cinéfondation.

يجب تقديم الفيلم بلغته الأصلية (المقصود بذلك عدم دبلجته للغة أخرى)، و إذا كانت لغة الفيلم الأصلية غير اللغة الفرنسية أو الإنجليزية فيجب دمج ترجمة فرنسية أو الإنجليزية مع نسخة الفيلم المقدمة للمشاهدة، وبمجرد اختيار الفيلم لايمكن سحبه من برنامج المهرجان أثناء انعقاده.
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