اعتماد مجلة الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس من بنك المعرفة

للعام الثاني علي التوالي، تم إدراج مجلة مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس كمعتمدة من بنك المعرفة المصري (2019- 2020) ضمن الدوريات التي تنشر من خلال مبادرة النشر العلمي التي تتبناها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.





وأوضحت الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية أن مجلة مركز الإرشاد النفسي مجلة معتمدة من بنك المعرفة المصري أصبحت متاحة على بوابة الدوريات المصرية علي بنك المعرفة المصري.





وأشار د.أحمد السيد مدير مركز الإرشاد النفسي ورئيس تحرير مجلة الإرشاد النفسي إلى أنها مجلة علمية محکمة یصدرها " مرکز الإرشاد النفسي": وحدة ذات طابع خاص بجامعة عین شمس، وتهدف إلى نشر المعرفة العلمية المتخصصة فی علم النفس والإرشاد النفسي والتربوي، وتختص كذلك بنشر الأعمال العلمية والخبرات العملية والفنية فی الإرشاد-علمًا وفنًا ومهنة، وفی توجهاته التنموية والوقائية والعلاجية، ومجالاته التطبيقية والعلمية، والعلوم ذات الصلة به وأن المركز يعمل علي تطوير المجلة مواكبة للتطور التكنولوجي السريع.



