اعتماد مجلة الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس من بنك المعرفة

للعام الثاني علي التوالي، تم إدراج مجلة مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس كمعتمدة من بنك المعرفة المصري (2019- 2020) ضمن الدوريات التي تنشر من خلال مبادرة النشر العلمي التي تتبناها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأوضحت الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية أن مجلة مركز الإرشاد النفسي مجلة معتمدة من بنك المعرفة المصري أصبحت متاحة على بوابة الدوريات المصرية علي بنك المعرفة المصري.
وأشار د.أحمد السيد مدير مركز الإرشاد النفسي ورئيس تحرير مجلة الإرشاد النفسي إلى أنها مجلة علمية محکمة یصدرها " مرکز الإرشاد النفسي": وحدة ذات طابع خاص بجامعة عین شمس، وتهدف إلى نشر المعرفة العلمية المتخصصة فی علم النفس والإرشاد النفسي والتربوي، وتختص كذلك بنشر الأعمال العلمية والخبرات العملية والفنية فی الإرشاد-علمًا وفنًا ومهنة، وفی توجهاته التنموية والوقائية والعلاجية، ومجالاته التطبيقية والعلمية، والعلوم ذات الصلة به وأن المركز يعمل علي تطوير المجلة مواكبة للتطور التكنولوجي السريع.
وأكد د. عبد العزيز محمود مدير تحرير مجلة الإرشاد النفسي والمسؤول عن تطويرها الكترونيا، بأن اعتماد المجلة وإدراجها ضمن ضمن الدوريات التي تنشر من خلال مبادرة النشر العلمي التي تتبناها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري من أهم الخطوات التي تخطوها المجلة نحو النشر الدولي علي المستوى العربي حاليا وعلي المستوى الدولي مستقبلا وذلك في إطار الحرص على تسهيل وصولها لآلاف الباحثين جاء هذا التطوير مع الاستمرار بإصدار النسخة الورقية من المجلة،ويعد ذلك مواكبة للتغيرات التكنولوجية السريعة فالمجلات العلمية الإلكترونية أصبحت لا غنى عنها بالنسبة للباحثين؛ فهي من أهم وسائل الوصول للجمهور في الوقت الراهن، والجميع يعلم أن شبكة الإنترنت أصبحت حياة افتراضية شاملة، ووفرت كثير من المُتغيرات في مجال التواصل لم تكن موجودة فيما مضى، حيث تكتظ بملايين الزوار من مختلف دول العالم، ولا يكاد يوجد شخص لا يرتاد شبكة الإنترنت؛ من أجل الوصول إلى المعارف أو التواصل مع الغير وتبادل الخبرات.