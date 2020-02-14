جامعة المنيا تفوز بـ"الكأس العام" في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب

فازت جامعة المنيا بالكأس العام في ألعاب القوى، بعد حصولها علي المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 100متر عدو، والبرونزية في مسابقة الوثب الطويل، وذلك بمنافسات مهرجان "ألعاب جامعات الجنوب" في نسخته الثانية، والذي نُظم بجامعة الوادي الجديد، برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 300 طالب وطالبة من تسع جامعات بصعيد مصر.

















قال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن الطالب عبد الرحمن أحمد بكلية التربية الرياضية حصد الميدالية الذهبية للجامعة في مسابقة 100 متر عدو، وحصل الطالب أسامة محمد بكلية التربية الرياضية أيضًا على الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل، مما جعل الجامعة تفوز بالكأس العام على مستوى الجامعات المشاركة في ألعاب القوى.

وأوضح الدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي والمُشرف على الطلاب بالمهرجان، أن مشاركة جامعة المنيا في المهرجان جاءت ضمن مشاركة جامعات أسيوط، والأزهر فرع أسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، ومنتخب الصعيد للمعاهد العليا والمتوسطة بالإضافة الي جامعة الوادي الجديد المنظمة للحدث، مشيرًا إلى أن مسابقات المهرجان شملت ألعاب في كرة القدم، والكرة الطائرة، وألعاب القوى "جري 100 متر، وثب طويل، دفع جلة، وتنس الطاولة بالإضافة الى سباق الجري الجبلي.



