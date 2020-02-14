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مرأة

للسيدات فقط.. نصائح فعالة للحصول على أظافر جذابة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:36 م
نصائح فعالة للحصول
نصائح فعالة للحصول على أظافر جذابة
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رضوى حسام
الحصول على أظافر طويلة وجذابة من أكثر الأمور التي تعطي الفتيات مظهر رائع وأنثوي، لكن لسوء الحظ يمكن لبعض العادات الخاطئة ان تقف حائل بيننا وبين هذا الحلم في الحصول على اظافر جذابة، سنعرض عليكِ بعض النصائح للحصول على أظافر رائعة حسب ما وردت في موقع "wiki how":

-غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون : سيكون من الجيد غسل اليدين بعد إزالة الأكريليك لأن بقايا الأسيتون ستجفف الجلد إذا بقي عليه؛ سوف يساعد الصابون الطبيعي على إبقاء الزيوت الطبيعية على الجلد .

-دعك اليدين بزيت طبيعي : دهن زيتًا طبيعيًا بشكل دائري على اليدين والأظافر ولحميتها، سيساعد على استعادة رطوبتهم الطبيعية، كما أن زيت اللوز وزيت الزيتون مرطبات أظافر طبيعية جيدة ويمكن شرائها من أي متجر عناية بالصحة والجمال أو من صيدلية.

-وضع الفزلين وأخذ راحة: سيكون من الجيد بعد القيام بكل هذا وضع الفزلين على الأظافر لتغذيتها وتنعيمها، ومن الضروري أعطاء مهلة للأظافر لترتاح دون وضع حتى أي طلاء أظافر لمدة ايام. 

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