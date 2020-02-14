تألقي في سهرة عيد الحب .. أحدث لوك ماكياج للاحتفال بـ الفلانتين

قدم خبير التجميل العالمي علاء التونسي، والمصور المصرى محمد الكشكى، لوك ماكياج رائع بمناسبة عيد الحب حيث اعتمد على الألوان التي ترتبط بهذه المناسبة.





واعتمد التونسي على إبراز الألوان الدافئة الشتوية من خلال جلسة تصوير جديدة تألقت فيها “الموديل الشهير ”، “سوزانا” بعدسة المصور محمد الكشكي، وكان اللون الأحمر هو عنوان اللوك الجذاب الرائع.





ويحتفل العالم بـ عيد الحب في 14 فبراير من كل عام، وعادة ما تهتم النساء بمثل هذا اليوم لمحاولة لجعله مميزًا ومختلفًا مع شريك الحياة، سواء بهدية أو بأجواء رومانسية في المنزل .





وتحرص الفتيات على التألق بإطلالة ناعمة و مميزة في يوم عيد الحب، فيلجأن للفساتين الحمراء مع ماكياج جريء يتماشي مع احتفالية عيد الحب.