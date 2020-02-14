مشعل العنزي ينظم ورشة عمل لـ تعليم كتابة السيناريو

يستعد السيناريست السعودي مشعل العنزي، لتنظيم ورشة عمل لتعليم كتابة السيناريو للشباب العربي من خلال الإنترنت وبشكل مباشر.





وقال السيناريست السعودي مشعل العنزي، إنه سعيد بتقديم مثل هذه الورش وتدريب الشباب، لافتا إلى أنه يعتقد أن عليه دور في أن يقدم لجيله من الشباب بعض الأفكار التي قد تفيدهم في المستقبل.





وأضاف أنه يهتم بتقديم كل ما يفيد الشباب في أعماله، لافتا إلى أن الشباب العربي عليه ان يستغل وقته في التدريب والتعليم المستمر حتى يكون قادرا على خلق وظيفة معينة تناسبه في المستقبل.





وتابع، أنصح الشباب العربي باستغلال التكنولوجيا والإنترنت في التعلم، خصوصا وأن المواد التعليمية المنشورة بالمجان، وغير مكلفة.