مؤتمر صحفي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. 17 فبراير

يقام يوم 17 من شهر فبراير الجارى مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى دورته الافتتاحية التي ستنطلق الشهر المقبل في جدة ستحمل شعار ”تغيير السيناريو“.

ومن المقرر أن يجتمع روّاد صناعة السينما وعشّاق الأفلام في جدة لتبادل الأفكار والآراء، ومناقشة آفاق التغيير والتجديد التي تحملها برامج المهرجان ومبادراته. وقد تم اختيار هذا الشعار ليعكس لحظة التحوّل التي ولد فيها المهرجان، وقدرة السينما على التوثيق والاستجابة لهذه التحوّلات الاجتماعية. ويرتبط هذا الشعار بالسعودية تحديدًا باعتبارها سوقًا سينمائية جديدة، وباعتبار السينما وسيلة للتجديد المجتمعي.





تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية.





وتقام دورة المهرجان الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020، ويقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.