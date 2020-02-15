اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان

تنظر الدائرة الجنائية "ه" بمحكمة النقض اليوم السبت، أولى جلسات نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".





وكانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.





كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمُشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.





وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.





وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم في مكان الأحداث، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.