AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. نظر دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى

السبت 15/فبراير/2020 - 03:57 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم السبت، دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلال الصيدليات الكبرى ، لجلسة 15 فبراير المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات .

قالت الدعوي ، أن الإدارة تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات ، وذلك مخالف لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة ، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدى لمخالفتها قانون الصيادلة

محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لصيدليتين

الصيادلة تحذر من التسجيل بالخطأ بضريبة القيمة المضافة.. وحذف أي صيدلي مبيعاته أقل من 500 ألف جنيه.. ومراجعة النقابة لإلغائها

صيادلة القاهرة: إلغاء نشاط إدارة الصيدليات للقضاء على السلاسل

16 فبراير.. دعوى غلق صيدليات شهيرة لمخالفتها للقانون

ترشيحاتنا

كاميرا مراقبة منزلية توثق عملية سرقة سيارة مرسيدس في أقل من دقيقة.. شاهد

بعد الفوز على الترجي .. جماهير الزمالك تخطف "عريس من عروسته" بالمهندسين

بفستان أحمر .. شاهد.. إطلالة طليقة ماجد المصري فى عيد الحب

عاجل.. الصحة تحذر أولياء الأمور من إعطاء أطفالهم "ماسكات"

أفريقيا تحت السيطرة.. كذبة صنعها الترجي وحكام القارة وهدمها الزمالك

احتجاز 10 شباب مصريين من الدقهلية في ناميبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

جريئة وملفتة.. 20صورة لـ نسرين طافش فى عيد ميلادها

بعد صورة ابنتهما.. زوجة حمدى المرغنى: ربنا يخليك ليا