اليوم.. نظر دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى

تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم السبت، دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلال الصيدليات الكبرى ، لجلسة 15 فبراير المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات .





قالت الدعوي ، أن الإدارة تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات ، وذلك مخالف لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.





أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة ، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.