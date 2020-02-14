رياضة النواب عن فوز الزمالك بالسوبر: قدموا أداءً مميزا استحقوا به البطولة

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأرق التهاني القلبية لجمهور كرة القدم المصرية، لفوز نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الترجي التونسي الشقيق ب3 أهداف مقابل هدف واحد.





وأضاف رشاد: "كل التحية والتقدير للاعبي نادي الزمالك وجهازه الفني والإداري ورئيسه المستشار مرتضى منصور على الأداء الرائع والمتميز الذي قدمه الفريق؛ والروح والعزيمة التي ظهر عليها اللاعبون؛ والتي استحقوا بها عن جدارة كأس البطولة".



