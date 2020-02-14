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برلمان

رياضة النواب عن فوز الزمالك بالسوبر: قدموا أداءً مميزا استحقوا به البطولة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:49 م
فوز الزمالك
فوز الزمالك
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ماجدة بدوي / محمود فايد / عبد الرحمن سرحان
تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأرق التهاني القلبية لجمهور كرة القدم المصرية، لفوز نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الترجي التونسي الشقيق ب3 أهداف مقابل هدف واحد.

وأضاف رشاد: "كل التحية والتقدير للاعبي نادي الزمالك وجهازه الفني والإداري ورئيسه المستشار مرتضى منصور على الأداء الرائع والمتميز الذي قدمه الفريق؛ والروح والعزيمة التي ظهر عليها اللاعبون؛ والتي استحقوا بها عن جدارة كأس البطولة".

وتابع: "لقد أثبت فوز نادي الزمالك بالبطولة حالة الطفرة الحقيقية التي تعيشها منظومة الرياضة المصرية، وأن هذا الفوز يضيف بطولة جديدة لتاريخ نادي الزمالك بصفة خاصة وللرياضة المصرية بصفة عامة".
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