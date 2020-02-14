أشرف صبحي: فوز الزمالك يؤكد تفوق مصر أفريقيا

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بما قام به فريق الزمالك اليوم أمام الترجي والفوز ببطولة السوبر الأفريقي .





وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: الزمالك حقق نتيجة كبيرة وهذا استمرار لتفوق مصر مؤخرا.





وأفصح: نظمنا بطولتي أفريقيا على مستوى المنتخب الأول والأولمبي وحصدنا أحدهما، والفوز اليوم يؤكد أن لنا تأثيرا قويا على الصعيد الأفريقي.





وتابع: الزمالك كان لديه إصرار كبير منذ بداية المباراة على الفوز وهذا كان أهم عوامل النجاح، مشيرا إلى أنه سوف يكون في استقبال بعثة الزمالك عند عودتها.





وعن احتمالية نقل مقر الكاف من مصر قال: كان هناك تلميحات مباشرة وغير مباشرة بهذا الأمر.





وعن حضوره مباراة السوبر المصري قال: محتمل أن أتواجد، ولكن الأهم هو خروج المباراة بشكل يليق باسم مصر وبحضور جماهيري كبير.