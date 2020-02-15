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رياضة

محمد الشناوي يحصل على نسر النادي الأهلي في مباراة المصري بالدوري

السبت 15/فبراير/2020 - 05:30 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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محمد رشاد
حصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لقب أفضل لاعب بالفريق الأحمر فى مباراة المصرى البورسعيدى التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0، حيث منحت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر الشناوي لقب "نسر مباراة" المصرى".

وارتقى النادي الأهلى إلى النقطة 45 من 15 مباراة بالعلامة الكاملة، ليحافظ على صدارة الدورى الممتاز بفارق كبير من النقاط، مسجلًا 43 هدفًا مقابل ثلاثة أهداف فقط فى مرماه ، محققا أفضل خط هجوم فى المسابقة المحلية و أفضل دفاع. 

سجل أهداف النادي الأهلي على معلول من ضربة جزاء ، وجونيور اجاي وتكفل محمود عبد المنعم كهربا بتسجيل الهدف الثالث فى مرمى الفريق المصري ليحقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة فى الاسكندرية .
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