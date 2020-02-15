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حوادث

اليوم.. دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة

السبت 15/فبراير/2020 - 02:26 ص
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
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محمد زهير
اليوم تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة . 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
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