ليفربول يسعى إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي على حساب نورويتش سيتي.. اليوم

يحل ليفربول مساء اليوم السبت ضيفا على نورويتش سيتي صاحب المركز العشرين الأخير في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري، والذي كان أول من سقط في يد الريدز هذا الموسم بالجولة الأولى من المسابقة والتي حسمها بنتيجة 4-1، في مباراة تشكل فرصة جيدة أمام ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب لمواصلة سلسلة الانتصارات والاقتراب أكثر من منصة التتويج.





ويستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز،بعد عودته من الأجازة الشتوية القصيرة، ليسعى الفريق إلى تعزيز الفارق الكبير الذي يتفوق به في صدارة المسابقة للتقدم خطوة جديدة نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.





ويتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب و24 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.





ورغم أن ليفربول لا يزال يرفض اعتبار أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بات محسوما، أصبح انتزاع الصدارة من ليفربول خلال المراحل الــ13 المتبقية هذا الموسم بحاجة إلى ما يشبه المعجزة.





ويخوض ليفربول مباراته المقبلة بصفوف مكتملة، وقد عاد النجم السنغالي ساديو ماني إلى تدريبات الفريق من جديد بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.





كذلك ينتظر عودة لاعب خط الوسط جيمس ميلنر بعد التعافي أيضا من إصابة في الفخذ، وقد ظل اللاعب في المركز التدريبي للنادي من أجل استعادة اللياقة بدلا من الحصول على فترة أجازة.





ويواجه نورويتش سيتي مهمة صعبة للغاية، في الوقت الذي يتأخر فيه بفارق سبع نقاط خلف أقرب المراكز التي تؤهل أصحابها للبقاء في الدوري الممتاز.