بعد تصريحات كشمير.. الهند ترد على بجاحة أردوغان: لا تتدخل في شئوننا





وجهت السلطات الهندية، اليوم السبت، صفعة قوية لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته الأخيرة حول كشمير، حيث قال إن أنقرة ستدعم موقف باكستان لأن المنطقة تشكل مصدر قلق لكلا البلدين.





ونقلت وكالة الأنباء الهندية الرسمية "آني" عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية ، رافيش كومار ، قوله إن "الهند ترفض جميع الإشارات التي أشار إليها الرئيس التركي بشأن جامو وكشمير ، مشيرة إلى أن المنطقة جزء لا يتجزأ وغير قابل للتصرف من الهند".



