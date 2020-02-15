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أخبار العالم

مخابرات إسرائيل تخترق قنوات فلسطينية في غزة وتحذر المستخدمين.. تفاصيل

السبت 15/فبراير/2020 - 09:09 ص
مخابرات إسرائيل تخترق
مخابرات إسرائيل تخترق قنوات فلسطينية فى غزة وتحذر المستخدمي
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سمر صالح

قال موقع "المجد الأمني" التابع للأمن الفلسطيني الداخلي في قطاع غزة، إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية قامت باختراق قنوات "المجد الأمني" عبر منصتي "التليجرام والواتس آب".


وأشار بيان صادر عن "المجد الأمني" أن اختراق مخابرات الاحتلال لمنصات "المجد الأمني" يأتي في ظل دوره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن في كشف ومحاربة أساليب مخابرات الاحتلال وعملائه، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني.

 

وأهاب موقع "المجد الأمني" بكافة مشتركيه عبر منصتي "التليجرام والواتس آب" إلى ضرورة مغادرتهما وعدم التعاطي مع ما ينشر عليهما، خاصة أن بعضها يحتوي على روابط اختراق.

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