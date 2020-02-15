النتيجة مدهشة.. 4 وصفات طبيعية لتبييض كف اليد

تعاني كثير من الفتيات من مشكلة اسمرار كف اليد ، نظرا لأنه أكثر الأماكن المعرضة للشمس والأتربة، بالإضافة لاستخدام كف اليد في الأعمال المنزلية وتعرضه للمواد الكيميائية، ولحسن الحظ نشر موقع " bold sky" وصفات طبيعية تعمل على تبييض كف اليد في أسرع وقت، وتشمل:





* وصفة عصير الليمون وزيت اللوز:





نخلط ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج في وعاء.

نضع المزيج على اليدين، ونتركه مدة ربع ساعة.

نشطف اليدين بالماء، ونكرر هذه العملية بشكل يومي.

مع مراعاة فرك اليدين بكريم مقشّر، ونكرر هذه العملية أربع مرات أسبوعيًا.





* وصفة عصير الليمون والملح :-

نخلط ملعقة كبيرة من الملح مع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج في وعاء.

نضع الخليط في وعاء واسع، ثمّ نضع اليدين في الوعاء.

وندعكهما بشكل جيّد، ثمّ نغسل اليدين جيّدًا.

ونكرّر هذه العملية مرتين يوميًا مع الحرص على دهن اليدين بكريم مرطب بعد هذه العملية.





* وصفة العسل وماء الورد :

نضع ثلاث ملاعق صغيرة من العسل الطبيعيّ في وعاء على نار هادئة.

ونتركه قليلًا ليسخن، ثمّ نضيف خمس ملاعق كبيرة من ماء الورد، وملعقتين كبيرتين من الجلسرين، وربع ملعقة كبيرة من الخل إلى العسل، ونمزج المكوّنات معًا بشكل جيّد.

ثم نرفع المزيج عن النار، ونضعه على اليدين، ونلبس في اليدين كيسًا بلاستيكيًا، ونتركهما لمدّة ثلاثين دقيقة.

ثمّ نشطف اليدين بالماء.





* وصفة الفازلين وماء الورد:

نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وملعقة كبيرة من الفازلين في وعاء، ونخلط المكوّنات معًا بشكل جيد.

نضع المزيج في علبة زجاجية، وندهن اليدين بمقدار منه بشكل يومي قبل النوم.